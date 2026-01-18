कौन हैं गूगल गोल्डन बाबा? सिर पर चांदी का मुकुट, हाथों में सोने के लड्डू गोपाल

बाबा के शरीर पर करीब 5 करोड़ रुपये के सोने और चांदी के गहने हैं। गले में सोने का भारी शंख, हाथों में करोड़ों के कंगन और अंगूठियां, सिर पर विशाल चांदी का मुकुट और हाथ में शुद्ध सोने का लड्डू गोपाल हमेशा रहते हैं। वे चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं और चांदी के पात्र में पानी पीते हैं। बाबा कहते हैं कि यह दिखावा नहीं, बल्कि उनकी क्षत्रिय परंपरा का हिस्सा है। उनके वंश में सोना शौर्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक रहा है।