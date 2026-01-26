क्या है UGC कानून? मुजफ्फरनगर से मेरठ तक विरोध, गुस्से में इस BJP नेता ने दिया इस्तीफा

जनवरी 2026 में यूजीसी ने "उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026" अधिसूचित किए, जो 15 जनवरी 2026 से लागू हो गए। ये नियम 2012 के पुराने भेदभाव-रोधी नियमों की जगह लेते हैं। मुख्य बदलाव जाति, जेंडर, धर्म या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए हैं। हर संस्थान में अनिवार्य रूप से इक्विटी कमिटी और समान अवसर केंद्र (EOC) बनाना होगा। भेदभाव की शिकायत पर जांच और सजा के प्रावधान सख्त किए गए हैं, जैसे जुर्माना, निलंबन या डिग्री रद्द करना। उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों को सुरक्षा देना है। इस नियम के लागू होने के बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रर्दशन देखने को मिल रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों ने इस नियम पर अपनी चींता जताते हुए, इस वापस लेने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है।