अखिलेश यादव बोले- ये आर्थिक अपहरण…फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया, अब अगला नंबर किसका?

दरअसल, होली के दिन से ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाएं तेज हो गई थीं। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि कर दी कि वह राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि संसदीय जीवन की शुरुआत से ही उनकी इच्छा रही है कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों के भी सदस्य बनें। इसी क्रम में उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।