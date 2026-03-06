‘नीतीश कुमार बनें प्रधानमंत्री… ‘ सपा ने उठाई मांग, राज्यसभा जाने को लेकर मचा सियासी तूफान

विपक्षी दल इस फैसले को भाजपा की चाल बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बिहार पर कब्जा करने की कोशिश की है। आरजेडी और अन्य दल इसे राजनीतिक अपहरण कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह जनता के साथ धोखा है। भाजपा बिहार में अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। विपक्ष का मानना है कि नीतीश कुमार पिछड़ों और दलितों के बड़े नेता हैं, इसलिए भाजपा उन्हें हटाना चाहती है।