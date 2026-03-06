युवाओं में बढ़ रहा गठिया रोग का खतरा, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से आए चौकाने वाले आंकड़े

मेडिकल कॉलेज में स्थापित गठिया उपचार एवं उन्नत शोध केंद्र के नोडल अधिकारी मनीष मिश्रा ने बताया कि अक्सर बुजुर्गों को होने वाला गठिया रोग अब युवाओं को भी चपेट में लेने लगा है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन हमारे सेंटर पर करीब 80 मरीज आते हैं, इनमें से 30 मरीज ऐसे होते हैं जिनकी आयु 30 से 32 साल के बीच की होती है। यह चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि युवाओं में गठिया रोग उत्पन्न होना शुरू हो गया है।