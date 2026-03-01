मार्च की शुरुआत में ही दिखने लगे गर्मी के तेवर, दिन में तेज धूप से बढ़ी तपिश

बुंदेलखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप के कारण दोपहर के समय गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके कारण आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। गुरुवार को बांदा, झांसी, हमीरपुर और उरई समेत बुंदेलखंड के कई जिलों में तेज धूप के चलते गर्मी का असर साफ दिखाई दिया।