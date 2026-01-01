जाकर मर जाओ… प्रेमिका की बेरुखी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका युवक, मौत को लगाया गले

अशीकांश की फाइल फोटो।
राजधानी के हुसैनगंज इलाके में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय अशीकांश सोनकर के रूप में हुई है। वह सुग्गा देवी मार्ग, खटिकाना का रहने वाला है। परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका ने फोन पर शादी से इनकार कर जान देने की बात कही। इसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया।
परिवार के अनुसार, अशीकांश अपने एक मित्र के साथ चायपत्ती की सप्लाई का काम करता था। पिछले कुछ दिनों से वह काम पर नहीं जा रहा था। वह काफी तनाव में रहने लगा था। इसकी वजह प्रेम संबंध में आई दरार थी।
अशीकांश के चचेरे भाई ने बताया कि उसक फूलबाग इलाके में रहने वाली एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हो चुकी थी, लेकिन हाल के दिनों में युवती ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ।
मंगलवार शाम ऐसी ही एक बातचीत के दौरान मोबाइल पर युवती ने कथित तौर पर शादी से मना करते हुए उसे जान देने की बात कह दी। इससे आहत होकर अशीकांश घर से निकलकर हुसैनगंज चौराहे पहुंचा और वहीं टॉयलेट क्लीनर पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसने खुद ही घरवालों को फोन कर घटना की जानकारी दी। आनन-फानन में परिजन उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक के चचेरे भाई निर्मल का आरोप है कि युवती लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी और उसी के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। अशीकांश के परिवार में उसकी मां आशा और छोटा भाई हर्ष है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।
इस संबंध में पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
