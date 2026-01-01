जाकर मर जाओ… प्रेमिका की बेरुखी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका युवक, मौत को लगाया गले

मंगलवार शाम ऐसी ही एक बातचीत के दौरान मोबाइल पर युवती ने कथित तौर पर शादी से मना करते हुए उसे जान देने की बात कह दी। इससे आहत होकर अशीकांश घर से निकलकर हुसैनगंज चौराहे पहुंचा और वहीं टॉयलेट क्लीनर पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसने खुद ही घरवालों को फोन कर घटना की जानकारी दी। आनन-फानन में परिजन उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।