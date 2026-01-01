नए साल पर महंगाई का मोटा झटका: LPG सिलेंडर के दामों में 111 रुपये की बढ़ोतरी

नए साल 2026 में बढ़े LPG सिलेंडर के दाम। फोटो सोर्स-AI
LPG Cylinder Price Hike: देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडरों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की है। ताजा अपडेट के अनुसार तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा किया है। यह नई दरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के सभी शहरों में लागू कर दी गई हैं। हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नए दाम आज यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं। इससे एक महीने पहले दिसंबर में इसकी कीमतों में 10 रुपये की कटौती की गई थी। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद लखनऊ में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब 1,814 रुपये और नोएडा में लगभग 1,691 रुपये हो गई है। वहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं।
LPG सिलेंडर की अनुमानित दरें (1 जनवरी 2026 के अनुसार)
|शहर
|अनुमानित कीमत (₹)
|लखनऊ
|लगभग 1812.50
|गोरखपुर
|लगभग 1982
|वाराणसी
|लगभग 1985
|नोएडा / गाजियाबाद
|लगभग 1802 – 1802.50
|कानपुर
|लगभग 1826
|प्रयागराज
|लगभग 1955
|कुशीनगर / सुल्तानपुर
|लगभग 2001 – 2016
उत्तर प्रदेश में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें शहरों के अनुसार अलग-अलग हैं। 1 जनवरी 2026 से ये दरें लगभग 1,800 रुपये से लेकर 2,000 रुपये से अधिक के बीच बनी हुई हैं। लखनऊ में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब 1,812.50 रुपये है, जबकि कुशीनगर और सुल्तानपुर जैसे कुछ शहरों में यह दाम 2,000 रुपये के पार पहुंच गया है।
यूपी के नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत करीब 1,802.50 रुपये है। ऐसे में अपने जिले की सटीक दर जानने के लिए स्थानीय गैस वितरक से जानकारी लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि कीमतें वैश्विक तेल दरों के उतार-चढ़ाव के साथ बदलती रहती हैं।
