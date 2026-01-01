नए साल पर महंगाई का मोटा झटका: LPG सिलेंडर के दामों में 111 रुपये की बढ़ोतरी

LPG Cylinder Price Hike: देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडरों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की है। ताजा अपडेट के अनुसार तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा किया है। यह नई दरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के सभी शहरों में लागू कर दी गई हैं। हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।