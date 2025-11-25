UP Weather: कड़क ठंड की दस्तक, घने कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश,अगले 48 घंटे जनजीवन और मुश्किल बनाने को तैयार

रविवार सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे ने आमजन को परेशान किया। बरेली जिले में दृश्यता शून्य मीटर दर्ज की गई, जिससे लोगों को सुबह यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे की मोटी चादर ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी। वहीं कानपुर, गोरखपुर और कुशीनगर में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़ और प्रयागराज में हल्का कोहरा छाया रहा। इन क्षेत्रों में दृश्यता 800–1000 मीटर के बीच रही। राजधानी लखनऊ में भी सुबह लगभग 800 मीटर दृश्यता के साथ कोहरा दर्ज किया गया, जिसके बाद मौसम ठंडा और नमी से भर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, शनिवार रात के मुकाबले रविवार की सुबह अधिक ठंड महसूस की गई।