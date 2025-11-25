Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

UP Weather: कड़क ठंड की दस्तक, घने कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश,अगले 48 घंटे जनजीवन और मुश्किल बनाने को तैयार

UP Cold Wave: उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक तेज कर दी है। पछुआ और उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान लगातार गिर रहा है। अगले 48 घंटों में पारा और नीचे जाएगा तथा कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। सुबह की दृश्यता कम होने से यातायात और जनजीवन पर प्रभाव पड़ सकता है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 25, 2025

अगले 48 घंटे में तापमान में और गिरावट, कई जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी (फोटो सोर्स : Patrika)

अगले 48 घंटे में तापमान में और गिरावट, कई जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी (फोटो सोर्स : Patrika)

UP Weather Update: प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और पिछले दो-तीन दिनों से ठंड में हो रही क्रमिक बढ़ोतरी आने वाले 48 घंटों में और तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में फिलहाल कोई सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है, लेकिन पछुआ और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों से आ रही ठंडी, शुष्क हवाओं ने तापमान में अचानक गिरावट ला दी है। अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की संभावना जताई गई है। इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव सुबह और देर रात के समय दिखाई देगा, जब कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे और कुछ क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है।

प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, विशेषकर भाभर और तराई वाले इलाकों में घना कोहरा छाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोहरा सुबह के समय दृश्यता को शून्य तक पहुंचा सकता है, जिसके कारण सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। दिन बढ़ने के बाद भी धुंध पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद नहीं है, जिससे दिन में भी हल्की धुंध बनी रह सकती है और ठंड का असर और तेज महसूस होगा।

कई जिलों में घना कोहरा, दृश्यता 0 मीटर तक पहुंची

रविवार सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे ने आमजन को परेशान किया। बरेली जिले में दृश्यता शून्य मीटर दर्ज की गई, जिससे लोगों को सुबह यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे की मोटी चादर ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी। वहीं कानपुर, गोरखपुर और कुशीनगर में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़ और प्रयागराज में हल्का कोहरा छाया रहा। इन क्षेत्रों में दृश्यता 800–1000 मीटर के बीच रही। राजधानी लखनऊ में भी सुबह लगभग 800 मीटर दृश्यता के साथ कोहरा दर्ज किया गया, जिसके बाद मौसम ठंडा और नमी से भर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, शनिवार रात के मुकाबले रविवार की सुबह अधिक ठंड महसूस की गई।

शुष्क हवाओं का बढ़ा असर, पारा लगातार नीचे

उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश में ठंड का प्रभाव बढ़ा दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिरा है, जिसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। पिछले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में तापमान में फिर 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ जैसे प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, जबकि पश्चिमी प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह 6 से 8 डिग्री तक गिर सकता है।

भाभर और तराई में कोहरे की विशेष निगरानी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के भाभर और तराई क्षेत्रों,जैसे पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी और रामपुर में घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है। इन इलाकों में घने कोहरे का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जहां दृश्यता सुबह के समय कुछ मीटर तक सीमित रह सकती है। इस स्थिति में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोहरा दिन चढ़ने के बाद कम जरूर होगा, लेकिन धुंधलका पूरे दिन छा सकता है जिसके कारण ठंड का प्रभाव और अधिक महसूस होगा।

आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है

प्रदेश में तापमान की गिरावट का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का क्रम जारी रहा तो अगले सप्ताह प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है। उत्तर प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के कई जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगेगा। यह मौसम बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग सुबह और रात के समय ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं तथा अनावश्यक यात्रा से बचें।

आमजन पर प्रभाव: परिवहन, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर असर

इस मौसम परिवर्तन का सीधा असर जनता के दैनिक जीवन पर भी पड़ रहा है।

  1. सड़क परिवहन

कोहरे की वजह से कई हाईवे पर वाहन धीमी गति से चले। बसों और ट्रकों को हेडलाइट और फॉग लाइट चालू रखकर चलना पड़ा। कुछ स्थानों से मामूली दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है।

  1. रेल सेवाएं

राजधानी और आसपास के इलाकों से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें सुबह के समय विलंब से चलती देखी गईं। मौसम विभाग ने बताया कि रेलवे को पहले से अलर्ट कर दिया गया है।

  1. स्वास्थ्य प्रभाव

ठंड में अचानक बढ़ोतरी से सर्दी-जुकाम, खांसी और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अस्पतालों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

  1. स्कूली बच्चों पर प्रभाव

कई जिलों में सुबह की पहली पाली में स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। संभावित है कि यदि ठंड और बढ़ती है तो कुछ जिलों में स्कूल समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

मौसम विभाग की सलाह

  • सुबह-सुबह और रात में यात्रा करने से बचें।
  • वाहन चलाते समय फोग लाइट का प्रयोग करें।
  • बुजुर्ग और बच्चे ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं।
  • गर्म कपड़े और आवश्यक दवाएं साथ रखें।
  • कृषि कार्यों पर भी कोहरे का असर पड़ सकता है, इसलिए किसान फसलों की सुरक्षा पर ध्यान दें।

Published on:

25 Nov 2025 05:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather: कड़क ठंड की दस्तक, घने कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश,अगले 48 घंटे जनजीवन और मुश्किल बनाने को तैयार

