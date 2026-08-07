गुटियारी लाल दुवेश एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और 15 वीं और उत्तर प्रदेश के 16 वीं विधान सभा के सदस्य हैं। गुटियारी लाल दुवेश ने आगरा कैन्ट का प्रतिनिधित्व किया और उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र और बहुजन समाज पार्टी के एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं। <strong>जीवन शैली व शिक्षा</strong> गुटियारी लाल दुवेश का जन्म 12 फरवरी 1970 में भारत के राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव बाटई में अकाली राम के यहां हुआ था। इनके पिता पेशे से एक व्यवसायी थे। वह अनुसूचित जाति समुदाय (जाटव) से संबंधित थे। गुटियारी लाल दुवेश की उच्चतम शिक्षा उच्च विद्यालय से हुई है। इनका विवाह मुन्नी देवी दुवेश के साथ हुआ था। राजनीति में शामिल होने से पहले, वह भी एक व्यवसायी थे। <strong>राजनीतिक कैरियर</strong> गुटियारी लाल दुवेश दो पदों (2007 और 2012) के लिए एक विधायक रहे हैं। अपने दोनों पदों के दौरान, उन्होंने आगरा पश्चिम का प्रतिनिधित्व किया। "संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आदेश, 2008" के बाद अस्तित्व में रह गया, और आगरा कैंट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वह बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी हैं।
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