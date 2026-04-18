Kanpur Weather: कानपुर मण्डल में बढ़ेगा पारा, 43°C तक पहुंचेगा तापमान; ‘लू’ का अलर्ट जारी

घर को ठंडा रखने के लिए दिन में खिड़कियों पर पर्दे डालकर रखें ताकि सीधी धूप अंदर न आए। कूलर या एसी का इस्तेमाल करते समय वेंटिलेशन का ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर खिड़की पर गीली चादर टांगना भी राहत दे सकता है। अगर सिरदर्द, चक्कर, तेज बुखार या उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ‘लू’ चलने की चेतावनी जारी की है और लोगों से दोपहर के समय घर में रहने की अपील की है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, इस सप्ताह गर्मी अपने चरम पर रह सकती है, इसलिए सावधानी ही बचाव का सबसे बेहतर उपाय है।