हुवेई एंजॉय 7एस (Huawei Enjoy 7S) हुवेई कंपनी का नया स्मार्टफोन है जिसमें 5.6 इंच की फुल HD रिजोल्यूशन डिस्पले दी गई है। इसकी एक और खास बात इसमें दिए गए 3 कैमरे हैं जिनमें से दो कैमरे पीछे और एक कैमरा आगे की तरफ है। इस स्मार्टफोन मिड रेंज स्मार्टफोन में किरिन 659 चिपसेट, एंड्रॉयड ओरियो पर आधारित EMUI 8.0 ओएस, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3GB रैम और 32GB तथा 4GB रैम तथा 64GB वेरियंट, ड्यूल कैमरा सेटअप में एक कैमरा 13 MP और 2 MP का है। इसमें सेल्फी कैमरा 8 MP का दिया गया है। इसमें 3,000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ है। इसको ब्लैक, ब्लू, रोज गोल्ड, गोल्ड और शैंपेन कलर में लाया गया है।

और पढ़ें