साबरमती रिवरफ्रंट पर नदी से मिले महिला के शव मामले में 9 साल बाद हत्या का खुलासा

अहमदाबाद. क्राइम ब्रांच की टीम ने खोखरा थाना क्षेत्र में 19 जून को मिले एक युवक के शव के मामले में भी हत्या का खुलासा किया है। इस मामले में लिप्त आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। क्राइम ब्रांच के तहत 19 जून 2026 को मिले शव की पहचान अमराईवाड़ी निवासी दीपक कोष्टी (42) के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि घटना के दिन दीपक नशे की हालत में था। ऐसे में उसकी मदद करने के लिए भाईपुरा क्षेत्र में झाड़ूवाला की चाली निवासी मंगल उर्फ बाबा बोकडे उसके पास गया। लेकिन दीपक ने उससे अपशब्द कह दिए। ऐसे में दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिस दौरान आरोपी मंगल ने पास में पड़े पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। शव पर पत्थर से वार के निशान होने से हत्या के एंगल से जांच की और पुख्ता सूचना के आधार पर आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।