35 दिन में बदली वासणा बैराज की तस्वीर, 10 करोड़ की लागत से लगे 19 नए गेट

इस कार्य से न केवल अहमदाबाद की बाढ़ नियंत्रण क्षमता मजबूत बनी है, बल्कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।वर्ष 1976 में निर्मित वासणा बैराज अहमदाबाद के जल प्रबंधन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। शहर में साबरमती नदी के जलस्तर को नियंत्रित करने और मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने में इसकी अहम भूमिका रहती है। वर्ष 2025 में डैम सेफ्टी एक्ट के तहत किए गए प्री-मानसून निरीक्षण में बैराज के कई गेटों के नवीनीकरण और मरम्मत की आवश्यकता सामने आई थी। इसके बाद गत 17 अप्रेल से बैराज को पूरी तरह खाली कर युद्धस्तर पर कार्य शुरू किया गया था।4