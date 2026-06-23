Ahmedabad: ब्लड प्लाज्मा बैग में मिलावट का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि दिनेश चौधरी इस रैके में साथी जितेन्द्र सोलंकी और रफी खलीफा के साथ मिला था। यह दोनों ब्लड प्लाज्मा कलेक्शन वाहन के ड्राइवर और सह ड्राइवर हैं। यह दोनों जब ब्लड प्लाज्मा कलेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र के जिलों में ब्लड प्लाज्मा बैग लेकर जाते थे। उससे पहले दोनों इसकी जानकारी दिनेश को देते थे। ऐसे में आरोपी दिनेश ऑर्डर के आधार पर ब्लड प्लाज्मा के असली बैग निकालकर उसमें मिलावट करके इन दोनों कोदेता था। यह दोनों असली की जगह मिलावटी ब्लड प्लाज्मा के बैग कंपनियों में डिलिवर करते थे। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह ब्लड प्लाज्मा बैग में सलाइन वॉटर मिलाते थे। ब्लड प्लाज्मा बैग का उपयोग कैंसर के मरीजों की दवाई बनाने के लिए किया जा रहा था। करीब छह महीने से यह गिरोह सक्रिय था।