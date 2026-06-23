भगवान जगन्नाथ रथयात्रा की तैयारी, 13 किमी रूट पर सुरक्षा और सफाई का बना मेगा प्लान

श्रद्धालुओं को त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मनपा ने 7 मोबाइल मेडिकल वैन, 15 मेडिकल अधिकारियों और लगभग 100 कर्मचारियों की तैनाती की है। जामालपुर, रायखड़, शाहपुर और कालूपुर के अर्बन हेल्थ सेंटर भी रथयात्रा के दौरान सक्रिय रहेंगे। रोशनी की व्यवस्था के लिए रथयात्रा मार्ग पर 745 विद्युत खंभों की जांच पूरी कर ली गई है। मार्ग पर 560 अतिरिक्त फ्लडलाइट्स लगाने के साथ 11 डीजल जनरेटर और तकनीकी कर्मचारियों की विशेष टीम तैनात रहेगी। 11 फायर स्टेशनों के 203 अधिकारी और कर्मचारी रथयात्रा समाप्त होने तक लगातार ड्यूटी पर रहेंगे।