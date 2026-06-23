23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

बारिश में रास्ता नहीं भटकेंगे वाहन, डायवर्जन और जोखिम वाले स्थानों पर तैनात होंगे ट्रैफिक मार्शल

अब शहर में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य वाले संवेदनशील स्थानों पर ट्रैफिक मार्शल (यांत्रिक पुतले) तैनात किए जाएंगे, जो वाहन चालकों को पहले ही डायवर्जन और संभावित जोखिम की जानकारी देकर सुरक्षित मार्गदर्शन करेंगे।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jun 23, 2026

Ahmedabad news

अहमदाबाद में नई पहल।

Ahmedabad. मानसून के दौरान अचानक सामने आने वाले डायवर्जन, सड़क खुदाई और जोखिम वाले स्थलों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका ने नई पहल की है। इसके तहत वाहन चालकों को काफी सुविधा होगी। आगामी दिनों में महानगर के अन्य जरूरतवाले क्षेत्रों में भी यह सुविधा की जा सकेगी। खास कर बारिश के दौरान जब पानी भरता है तो उसके निपटारे के लिए डायवर्जन भी करना पड़ता है। इस स्थिति में यह पहल काफी महत्वपूर्ण साबत होगी।

पहले ही मिल सकेगी जानकारी

अब शहर में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य वाले संवेदनशील स्थानों पर ट्रैफिक मार्शल (यांत्रिक पुतले) तैनात किए जाएंगे, जो वाहन चालकों को पहले ही डायवर्जन और संभावित जोखिम की जानकारी देकर सुरक्षित मार्गदर्शन करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल यातायात सुचारु रखना नहीं, बल्कि बरसात के मौसम में सड़क हादसों की आशंका को भी कम करना है।

पंचवटी से की गई शुरुआत

इस पहल के तहत फिलहाल पंचवटी और पांजरापोल क्षेत्रों में चल रहे सड़क कार्यों के स्थलों पर चार ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती की गई है। ये मार्शल वाहन चालकों को आगे डायवर्जन होने की समय रहते सूचना देंगे और ट्रैफिक के सुचारु संचालन में सहयोग करेंगे।

इससे वाहन चालकों को अचानक मार्ग बदलने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा और जाम की समस्या भी कम होगी।यातायात की अव्यवस्था में आएगी कमीमनपा के तहत इन ट्रैफिक मार्शलों (यांत्रिक पुतलों) की व्यवस्था शुरू होने से मानसून के दिनों में यातायात से जुड़ी अव्यवस्थाओं में कमी आएगी।

भविष्य में अन्य जगहों पर भी लागू करने का इरादा

अहमदाबाद महानगरपालिका के अनुसार शहर के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती की जाएगी। विशेष रूप से उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां सड़क मरम्मत या निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों के लिए जोखिम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। इससे वाहन चालकों को तो लाभ मिलेगा ही साथ ही हादसों में भी कमी आने की संभावना है। शहर में फिलहाल इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी दिनों में इसके आधार पर वाहन व्यवस्था लागू होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

23 Jun 2026 10:59 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बारिश में रास्ता नहीं भटकेंगे वाहन, डायवर्जन और जोखिम वाले स्थानों पर तैनात होंगे ट्रैफिक मार्शल

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

साबरमती रिवरफ्रंट पर नदी से मिले महिला के शव मामले में 9 साल बाद हत्या का खुलासा

Murder accused
अहमदाबाद

Ahmedabad: ब्लड प्लाज्मा बैग में मिलावट का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

Blood plasma
अहमदाबाद

भगवान जगन्नाथ रथयात्रा की तैयारी, 13 किमी रूट पर सुरक्षा और सफाई का बना मेगा प्लान

Bhagwan Jagannath Yatra
अहमदाबाद

Gujarat: नमक श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ की पहल

School On wheels
अहमदाबाद

35 दिन में बदली वासणा बैराज की तस्वीर, 10 करोड़ की लागत से लगे 19 नए गेट

Ahmedabad AMC News
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.