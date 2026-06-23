बारिश में रास्ता नहीं भटकेंगे वाहन, डायवर्जन और जोखिम वाले स्थानों पर तैनात होंगे ट्रैफिक मार्शल

अहमदाबाद महानगरपालिका के अनुसार शहर के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती की जाएगी। विशेष रूप से उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां सड़क मरम्मत या निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों के लिए जोखिम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। इससे वाहन चालकों को तो लाभ मिलेगा ही साथ ही हादसों में भी कमी आने की संभावना है। शहर में फिलहाल इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी दिनों में इसके आधार पर वाहन व्यवस्था लागू होगी।