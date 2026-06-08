Bhanu Pratap Encounter Case: कौन हैं IPS अमिताभ यश? ADG लॉ एंड ऑर्डर जिनकी टीम ने अतीक के बेटे असद को भी किया था ढेर

पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे STF को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश अयोध्या जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके बाद STF की टीम ने इलाके में कार्रवाई शुरू की। बताया गया कि एमी घाट के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों का STF टीम से आमना-सामना हो गया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में भानु प्रताप सिंह को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस और STF की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।