26 Inspector Transfer: रेलवे सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, 26 इंस्पेक्टरों का एकसाथ तबादला

26 Inspector Transfer Railway Security: उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था और रेलवे सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार 26 निरीक्षक नागरिक पुलिस (इंस्पेक्टर) का स्थानांतरण कर उन्हें जीआरपी यानी रेलवे पुलिस में तैनात किया गया है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड की संस्तुति के बाद जारी किया गया। सभी निरीक्षकों को अनुकंपा के आधार पर जीआरपी मुख्यालय लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए स्थानांतरित किया गया है। इस बड़े तबादले के बाद पुलिस महकमे में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है।