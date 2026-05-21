UP Crime: प्रेम संबंधों से नाराज पिता बना बेटी का कातिल, ट्रेन में छिपाया शव का राज

Lucknow Train Murder Case: जीआरपी चारबाग पुलिस ने ट्रेन में बैग और बक्से में युवती का शव मिलने के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए मृतका के पिता समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती के प्रेम संबंधों से नाराज पिता ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान शब्बा के रूप में हुई है। आरोपी पिता उसकी शादी प्रेमी से कराने के खिलाफ था।