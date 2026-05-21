UP 9 IPS Transfer: यूपी में IPS अफसरों का बड़ा फेरबदल, बिनोद कुमार सिंह को UP-112 और गीता सिंह को मिली नई जिम्मेदारी

9 IPS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 9 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने तथा कानून-व्यवस्था में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन तबादलों में विशेष रूप से बिनोद कुमार सिंह को यूपी-112 का अतिरिक्त प्रभार मिलना और आलोक सिंह को पीएसी का महानिदेशक बनाया जाना चर्चा का केंद्र बना हुआ है।