यूपी चुनाव 2027:  दिल्ली में कल हो सकता है ये फैसला, कई की होगी छंटाई, कुछ नए चेहरे बनेंगे संगठन का हिस्सा

बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वहीं, लंबे समय से संगठन में सक्रिय अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान कर पार्टी ने सबको चौंकाया था। वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। चौधरी नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं। पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के बीच इस मुद्दे पर कई बैठकें भी हो चुकी हैं। नई कार्यकारिणी की एक रूपरेखा भी तैयार हो गई है। बस आलाकमान की मंजूरी का इंतजार है।