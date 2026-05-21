चेहरा झुलसने के बाद छलका अनुपमा जायसवाल का दर्द, बोलीं- शब्दों में नहीं बता सकती पीड़ा

BJP MLA Anupama Jaiswal: अनुपमा जायसवाल ने अपने चेहरे के झुलसने की घटना के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा साझा की है। सोशल मीडिया पर किए गए भावुक पोस्ट और बयान में उन्होंने कहा कि जिस दर्द और मानसिक तकलीफ से वह गुजरी हैं, उसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना संभव नहीं है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।