PhD Admission: संगीत और नृत्य में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी, भातखंडे में पीएचडी प्रवेश शुरू

पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता, शोध विषय से संबंधित जानकारी तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है।