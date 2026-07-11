Lalita Gautam Murder Case: मेरठ में पीड़ित परिजनों से मिले अखिलेश, CM योगी और UP पुलिस पर निकाली भड़ास

अखिलेश यादव ने कहा कि मेरठ की बेटी के साथ हुए महा-अत्याचार व हत्या के बाद नामजद आरोपियों पर कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हत्या के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह नाइंसाफी की पराकाष्ठा है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है। उनके ही उच्चाधिकारी अन्याय और अपने अहंकार के अनवरत झापड़ आम जनता के गाल पर मार रहे हैं। इसका वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुका है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को खंडित कर रहा है। इससे वो पुलिसकर्मी भी शर्मिंदा हैं, जो अपनी कर्तव्य परायणता और आम जनता के प्रति संवेदनशील हैं।