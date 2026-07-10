क्षेत्रीय मौसमविज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेश में 13 जुलाई तक अच्छी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बिजनौर के नजीबाबाद में 306 मिमी दर्ज की गई। यह साल 1952 के बाद वहां रिकॉर्ड की गई तीसरी सबसे ज्यादा बारिश है। इसके अलावा एटा में 222 मिमी, संभल में 204 मिमी और आगरा में 146 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। तराई क्षेत्र में महाराजगंज में 104 मिमी और सिद्धार्थनगर में 78.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण कई जिलों का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली।