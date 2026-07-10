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Weather News: आफत की बारिश! 14 की मौत, 10 से 13 तक उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ समेत नोएडा में होगी बरसात

Weather Update UP: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने और दीवार ढहने की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
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मेरठ

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Harshul Mehra

Jul 10, 2026

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वेदर अपडेट। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Weather Update UP:उत्तर प्रदेश में मानसून (Monsoon) अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन कई जगहों पर यह बारिश आफत बन गई। बिजली गिरने, दीवार और मकान ढहने जैसी घटनाओं में प्रदेशभर में 14 लोगों की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और सड़क संपर्क भी बाधित हो गया।

4 चार जिलों में स्कूल बंद, कई रास्तों पर आवागमन ठप

लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल शुक्रवार के लिए बंद कर दिए गए हैं। बिजनौर का मेरठ और मुजफ्फरनगर से सड़क संपर्क भी प्रभावित हो गया है। कई नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई।

बिजली गिरने और हादसों में 14 लोगों की मौत

बारिश के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान बिजली गिरने और दीवार गिरने की घटनाओं में हुआ। गोरखपुर-बस्ती मंडल में बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें बस्ती और संतकबीरनगर के 3-3, जबकि कुशीनगर और सिद्धार्थनगर के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं।

इसके अलावा सोनभद्र में बिजली गिरने से एक ग्राम प्रधान के बेटे की मौत हो गई। बुलंदशहर में मस्जिद की चहारदीवारी गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। शामली में आरा मशीन की दीवार ढहने से संचालक की मौत हो गई, जबकि हापुड़ के पिलखुवा में कच्चे मकान की छत गिरने से 1 व्यक्ति की मौत और उसका बेटा घायल हो गया।

नजीबाबाद में 1952 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बारिश

क्षेत्रीय मौसमविज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेश में 13 जुलाई तक अच्छी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बिजनौर के नजीबाबाद में 306 मिमी दर्ज की गई। यह साल 1952 के बाद वहां रिकॉर्ड की गई तीसरी सबसे ज्यादा बारिश है। इसके अलावा एटा में 222 मिमी, संभल में 204 मिमी और आगरा में 146 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। तराई क्षेत्र में महाराजगंज में 104 मिमी और सिद्धार्थनगर में 78.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण कई जिलों का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली।

सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात!

सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में गुरुवार तड़के शुरू हुई तेज बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। शाकंभरी सिद्धपीठ जाने वाले मार्ग पर पानी भर जाने से श्रद्धालुओं को भूरादेव के पास ही रोक दिया गया। सहंसा और खुवासपुर नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। जैतपुर कला के पास तेज बहाव में 2 बाइक सवार बहने लगे, जिन्हें ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। वहीं, खुवासपुर में एक ग्रामीण की बाइक पानी में डूबकर क्षतिग्रस्त हो गई।

13 जुलाई तक इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 10 से 13 जुलाई के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, मिर्जापुर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यकता ना होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

Aaj Ka Uttar Pradesh Mausam: मौसम विभाग की नई चेतावनी, गोंडा समेत इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट, IMD latest update

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Updated on:

10 Jul 2026 07:09 am

Published on:

10 Jul 2026 07:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Weather News: आफत की बारिश! 14 की मौत, 10 से 13 तक उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ समेत नोएडा में होगी बरसात

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