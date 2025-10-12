Fatehpur News: पति ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद भी कर लिया आत्महत्या

देर रात या भोर करीब तीन बजे के आसपास अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। कमरे में पत्नी गुड़िया (27 वर्ष) बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी और पास में ही मुकेश की लाश तमंचे के साथ पड़ी मिली। यह दृश्य देखकर घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुँची। एसपी अनूप कुमार सिंह भी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से एक तमंचा बरामद किया गया है।