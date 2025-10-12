Fatehpur News: पति ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद भी कर लिया आत्महत्या

फतेहपुर समाचार, PC: पत्रिका
Fatehapur Murder: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के लमेहटा गांव में रविवार की भोर उस समय हड़कंप मच गया, जब घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना में दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे रह गईं उनकी तीन मासूम बेटियाँ—दिव्यांशी, प्रियांशी और आठ माह की जियांशी। जिनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया।
जानकारी के अनुसार, लमेहटा गांव निवासी 30 वर्षीय मुकेश कुमार निषाद अपने परिवार के साथ रह रहा था। शनिवार रात परिवार ने साथ में भोजन किया और सभी सामान्य रूप से सोने चले गए।
देर रात या भोर करीब तीन बजे के आसपास अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। कमरे में पत्नी गुड़िया (27 वर्ष) बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी और पास में ही मुकेश की लाश तमंचे के साथ पड़ी मिली। यह दृश्य देखकर घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुँची। एसपी अनूप कुमार सिंह भी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से एक तमंचा बरामद किया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार यह मामला घरेलू विवाद के चलते हत्या और आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि घटनाक्रम की सटीक वजह सामने आ सके। तहरीर व सूचना के आधार पर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
गांव में इस घटना के बाद गहरा मातम पसरा है। मृतक दंपती के माता-पिता बेसुध हैं और परिवार के सदस्य तीनों बच्चियों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से बच्चियों की सुरक्षा और पालन-पोषण के लिए मदद की गुहार लगाई है।
फतेहपुर से पंकज कश्यप की रिपोर्ट
फतेहपुर
उत्तर प्रदेश
