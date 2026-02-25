Early Stroke Symptoms: क्या आपकी उम्र भी 45 से कम है? सावधान! बुढ़ापे की ये जानलेवा बीमारी अब जवानी में ही ले रही है जान

स्ट्रोक में हर मिनट बहुत कीमती होता है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 20% मरीज ही 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच पाए। इसी समय के अंदर कुछ जरूरी इलाज जैसे थ्रोम्बोलाइसिस या थ्रोम्बेक्टॉमी किए जा सकते हैं, जो जान बचाने और दिमाग को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग देर से अस्पताल पहुंचते हैं। कई मरीज 24 घंटे बाद इलाज के लिए पहुंचते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। यही वजह है कि स्ट्रोक के तीन महीने के अंदर आधे से ज्यादा मरीज या तो गंभीर रूप से विकलांग हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है।