5 मिनट की ये बीमारी आपकी जान ले सकती है! Mini Stroke को न करें नजरअंदाज

Mini Stroke या TIA के लक्षण क्या हैं? चेहरे का टेढ़ा होना, बोलने में दिक्कत, चक्कर जानिए समय रहते पहचान क्यों जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 09, 2026

Mini Stroke Symptoms

Mini Stroke Symptoms (photo- gemini ai)

Mini Stroke Symptoms: क्षणिक इस्कैमिक दौरा Transient Ischemic Attack (TIA) को आम भाषा में मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। यह तब होता है जब दिमाग तक जाने वाले खून का रास्ता कुछ समय के लिए रुक जाता है। आमतौर पर यह रुकावट थोड़ी देर में अपने-आप ठीक हो जाती है, इसलिए इसके लक्षण कुछ मिनटों या कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनी स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है।

हालांकि TIA से दिमाग को स्थायी नुकसान नहीं होता, लेकिन यह आने वाले बड़े स्ट्रोक की चेतावनी होता है। कई मामलों में मिनी स्ट्रोक के कुछ दिनों या हफ्तों बाद गंभीर स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है।

मिनी स्ट्रोक के मुख्य लक्षण (Mini Stroke Symptoms)

  • चेहरे का अचानक टेढ़ा हो जाना- अगर अचानक चेहरे का एक हिस्सा ढीला पड़ जाए, मुस्कुराने पर एक तरफ मुंह ऊपर न उठे या आंख झुक जाए, तो यह मिनी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ऐसा चेहरे की नसों तक खून की सप्लाई रुकने से होता है।
  • हाथ या पैर में कमजोरी- अचानक हाथ या पैर सुन्न पड़ जाना, कमजोरी महसूस होना या एक तरफ का शरीर ठीक से काम न करना भी बड़ा संकेत है। अगर दोनों हाथ ऊपर उठाने पर एक हाथ नीचे गिर जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
  • बोलने में दिक्कत- अचानक बोलते समय लड़खड़ाना, शब्द साफ न निकल पाना या सामने वाले की बात समझ न आना भी TIA का लक्षण हो सकता है। कई बार व्यक्ति एक साधारण वाक्य भी दोहरा नहीं पाता।
  • आंखों से कम दिखना- एक या दोनों आंखों से अचानक धुंधला दिखना, डबल दिखना या ऐसा लगना जैसे आंखों के सामने पर्दा आ गया हो, यह भी मिनी स्ट्रोक का संकेत है।
  • चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना- अचानक तेज चक्कर आना, चलने में लड़खड़ाना या खड़े न रह पाना, साथ में उल्टी या मतली होना भी TIA में हो सकता है।
  • तालमेल की समस्या- चलते समय संतुलन न बन पाना, बार-बार गिरना या साधारण काम जैसे उंगली से नाक छूना मुश्किल होना भी चेतावनी है।
  • भ्रम या निगलने में दिक्कत- अचानक उलझन, बात समझ न आना या पानी पीते समय गला अटकना भी गंभीर लक्षण हो सकते हैं।

क्या करना चाहिए? (Mini Stroke Recovery)

मिनी स्ट्रोक के लक्षण भले ही कुछ देर में ठीक हो जाएं, तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है। समय पर इलाज से बड़े स्ट्रोक को रोका जा सकता है।

बचाव के उपाय (Mini Stroke Treatment)

  • ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें
  • धूम्रपान और शराब से दूर रहें
  • हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज करें
  • डॉक्टर की सलाह से दवाएं लें
  • याद रखें, मिनी स्ट्रोक शरीर का अलार्म है। इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि सही समय पर कदम उठाने से जान बच सकती है।

Published on:

09 Feb 2026 11:48 am

Hindi News / Health / 5 मिनट की ये बीमारी आपकी जान ले सकती है! Mini Stroke को न करें नजरअंदाज

