5 मिनट की ये बीमारी आपकी जान ले सकती है! Mini Stroke को न करें नजरअंदाज

Mini Stroke Symptoms: क्षणिक इस्कैमिक दौरा Transient Ischemic Attack (TIA) को आम भाषा में मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। यह तब होता है जब दिमाग तक जाने वाले खून का रास्ता कुछ समय के लिए रुक जाता है। आमतौर पर यह रुकावट थोड़ी देर में अपने-आप ठीक हो जाती है, इसलिए इसके लक्षण कुछ मिनटों या कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनी स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है।