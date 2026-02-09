5 मिनट की ये बीमारी आपकी जान ले सकती है! Mini Stroke को न करें नजरअंदाज

Mini Stroke Symptoms (photo- gemini ai)
Mini Stroke Symptoms: क्षणिक इस्कैमिक दौरा Transient Ischemic Attack (TIA) को आम भाषा में मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। यह तब होता है जब दिमाग तक जाने वाले खून का रास्ता कुछ समय के लिए रुक जाता है। आमतौर पर यह रुकावट थोड़ी देर में अपने-आप ठीक हो जाती है, इसलिए इसके लक्षण कुछ मिनटों या कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनी स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है।
हालांकि TIA से दिमाग को स्थायी नुकसान नहीं होता, लेकिन यह आने वाले बड़े स्ट्रोक की चेतावनी होता है। कई मामलों में मिनी स्ट्रोक के कुछ दिनों या हफ्तों बाद गंभीर स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है।
मिनी स्ट्रोक के लक्षण भले ही कुछ देर में ठीक हो जाएं, तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है। समय पर इलाज से बड़े स्ट्रोक को रोका जा सकता है।
