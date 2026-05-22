कान में घंटी या भनभनाहट की आवाज आना हो सकता है Tinnitus! ENT डॉक्टर से जानें कब न करें नजरअंदाज

कान में आवाज से परेशान युवती- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Tinnitus Symptoms: क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कान में अचानक घंटी बजने जैसी आवाज आ रही है? या फिर बिना किसी वजह के भनभन, सीटी जैसी आवाज सुनाई देती रहती है? अगर हां, तो कई बार यह समस्या टिनिटस (Tinnitus) की तरफ इशारा कर सकती है। यह खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर में चल रही किसी दूसरी समस्या का संकेत भी हो सकती है। आइए ईएनटी डॉक्टर अंशिका आनंद से जानते हैं कि ये क्या होती है कौनसे लक्षण नजरअंदाज नहीं करने चाहिए।
डॉक्टर के अनुसार, टिनिटस के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम वजह है तेज आवाज में लंबे समय तक रहना। अगर आप लगातार तेज म्यूजिक सुनते हैं, हेडफोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या शोर वाली जगह पर काम करते हैं, तो कान की नसों पर असर पड़ सकता है। टिनिटस ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी बाहरी आवाज के कान में आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह धीरे सुनाई देती है, तो कुछ को इतनी तेज कि नींद और रोजमर्रा का काम भी प्रभावित होने लगता है।
अगर कान में आवाज कुछ मिनट के बजाय कई दिनों तक बनी रहे, या उसके साथ सुनने की क्षमता कम होने लगे, तेज दर्द, चक्कर या सिरदर्द भी हो, तो तुरंत ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खासकर अगर आवाज अचानक शुरू हुई हो, तो जांच जरूरी है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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