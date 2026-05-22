कान में घंटी या भनभनाहट की आवाज आना हो सकता है Tinnitus! ENT डॉक्टर से जानें कब न करें नजरअंदाज

डॉक्टर के अनुसार, टिनिटस के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम वजह है तेज आवाज में लंबे समय तक रहना। अगर आप लगातार तेज म्यूजिक सुनते हैं, हेडफोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या शोर वाली जगह पर काम करते हैं, तो कान की नसों पर असर पड़ सकता है। टिनिटस ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी बाहरी आवाज के कान में आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह धीरे सुनाई देती है, तो कुछ को इतनी तेज कि नींद और रोजमर्रा का काम भी प्रभावित होने लगता है।