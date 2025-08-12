Safest Way to Remove Earwax : ईएनटी डॉक्टर ने बताया कान के मैल को हटाने का सही और सुरक्षित तरीका, ये तरीके हो सकते हैं खतरनाक

Safest Way to Remove Earwax : ईयर वैक्स या कान का मैल। कई लोगों को इससे घिन आती है लेकिन सच तो यह है कि कान का मैल हमारे शरीर से निकलने वाला एक ऐसा प्राकृतिक स्त्राव है जिसका एक महत्वपूर्ण काम होता है इसलिए इसे साफ रखना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। कान का मैल एक ऐसा पदार्थ है जो कान के भीतर मौजूद ग्रंथियों से पैदा होता है और इसके कई काम होते हैं जैसे यह हमारे कान को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कर्ण नलिकाओं के ऊपर जमी परत को सूखने या उनमें दरार पड़ने से रोकता है। यह कान को धूल कणों और पानी से बचाता है जिस से संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। ज्यादातर समय हमारी कर्ण नलिकाएं खुद ही अपनी सफाई कर लेती है। सीनियर ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. भीम सिंह पांडेय ने कहा, लेकिन यह जानना बेहद जरुरी है तो कान का मैल (Earwax) कब समस्या बन जाता है।