World Hindi Day : जानें किस फॉमूर्ले पर चलकर बढ़ेगी हिंदी और भारतीय भाषाएं? 10 वर्षों में 8% सरकारी स्कूलों पर लगे ताले, तेजी से बढ़े प्राइवेट स्कूल

उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के रवैये को लेकर कहा कि देश में प्राइवेट स्कूल बहुत तेजी से खुलते जा रहे हैं। किसी शहर या गांव की गली में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आपको मिल जाएंगे। इन स्कूलों में हिंदी पढ़ाना मजबूरी भर रह गया है। यहां शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी सीखने या अंग्रेजी में बात करने पर जोर देते हैं। वह अभिभावकों पर भी घर में बच्चों से अंग्रेजी में बातचीत करने पर जोर देते हैं। ऐसे में हिंदी ही नहीं बहुत सारी भाषाएं दम तोड़ चुकी हैं या तोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा दी जानी चाहिए लेकिन हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की बलि देकर नहीं।