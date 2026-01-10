3 लाख का हीरा 1 लाख में! लैब-ग्रोन डायमंड इतना सस्ता क्यों होता है, असली हीरे से कितना अलग है? समझिए

ज़मीन के अंदर से हीरे निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसकी माइनिंग, प्रोसेसिंग, कटिंग पर बहुत लागत आती है। इसलिए ये सभी लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जबकि लैब में जो हीरा होता है वो इसके मुकाबले काफी सस्ता होता है। लैब में बने हीरे एक कार्बन सीड से विकसित किए जाते हैं, जिसे माइक्रोवेव चेम्बर में रखकर बहुत ज्यादा तापमान 1,000-1,500 डिग्री पर गर्म किया जाता है और इसे चमकते प्लाज्मा बॉल में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से कण बनते हैं जो कुछ हफ्तों में क्रिस्टलाइज होकर हीरे का रूप ले लेते हैं।

लैब में दो तरीकों से हीरा बनाया जाता है। इनको बनाने में कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने ही लगते हैं।