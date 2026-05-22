आप भी मैसेज टाइप करते समय बार-बार शब्द भूल जाते हैं? मनोचिकित्सक से जानें कारण

इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि क्या इंसान के लिखने के तरीके से दिमाग की कमजोरी (cognitive decline) के शुरुआती संकेत पकड़े जा सकते हैं। इसके लिए बुजुर्ग लोगों के लिखने की स्पीड, रुक-रुक कर लिखना और शब्दों के इस्तेमाल को डिजिटल तरीके से जांचा गया। रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों की सोचने-समझने की क्षमता कमजोर हो रही थी, वे लिखते समय ज्यादा रुक रहे थे और शब्द चुनने में परेशानी महसूस कर रहे थे। हर बार शब्द भूलना बीमारी का संकेत नहीं होता, तनाव और नींद की कमी भी इसकी वजह हो सकती है।