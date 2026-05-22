Health Tests for Women: 40+ महिलाओं को ये टेस्ट नहीं करने चाहिए नजरअंदाज, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया क्यों जरूरी है समय पर जांच

कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी एंड लैप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉ. स्वाति राय के अनुसार, कई महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत को लगातार नजरअंदाज करती रहती हैं। इसका असर बाद में गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि 40 की उम्र के बाद महिलाओं में हार्मोनल बदलाव तेजी से होने लगते हैं। ऐसे में कुछ जरूरी जांच समय पर कराना कई बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है।