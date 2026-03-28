Breast Self Examination: 5 मिनट का सेल्फ टेस्ट बचा सकता है बड़ी मुसीबत से! हर महिला के लिए जानना है बेहद जरूरी, अपनाएं ये आसान स्टेप्स

Breast Self Examination: ब्रेस्ट कैंसर आज के समय में महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के प्रति जागरूकता इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। अक्सर हम अपनी बॉडी में होने वाले छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही भारी पड़ सकती है। बहुत सी महिलाएं इस बात से अनजान हैं कि हमारे शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव असल में किसी बड़ी समस्या की दस्तक हो सकते हैं।