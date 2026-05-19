Sleeping Hours : 6.4 से 7.8 घंटे की नींद का सेहत पर गहरा असर पड़ता है, शोध में पता चला

How Many Hours to Sleep : आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारे सोने का समय बिगड़ गया है। कोई काम के चक्कर में बहुत कम सो पाता है, तो कोई छुट्टी वाले दिन जरूरत से ज्यादा सोता रहता है। Nature जर्नल की एक नई मेडिकल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि बहुत कम या बहुत ज्यादा सोना, दोनों ही आपकी सेहत के लिए खतरनाक हैं।