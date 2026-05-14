Fridge Storage Tips : फ्रिज में अंडा, दूध, सब्जी कहां पर रखना सही, FSSAI ने बताया सही तरीका

कच्चे मांस, सीफूड और पोल्ट्री में हानिकारक बैक्टीरिया (जैसे साल्मोनेला या ई. कोली) हो सकते हैं। अगर इन्हें पके हुए भोजन या फलों के साथ रखा जाए, तो ये बैक्टीरिया दूसरे खाने में फैल सकते हैं। इसे रोकने के लिए 'Segregation' यानी अलगाव जरूरी है। अगर आप इस तरह रखते हैं तो इनमें ताजगी बनी रहेगी। इसलिए, आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-