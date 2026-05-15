How To Book Cheap Flights: महंगी पड़ती है फ्लाइट टिकट? सस्ते में बुकिंग के लिए ध्यान रखें ये 4 बातें

टिकट बुक करने के बाद भी पैसे बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अपनी फ्लाइट टिकट कन्फर्म होने के बाद उसकी डिटेल्स JetBack को भेज दें। यह सर्विस आपकी फ्लाइट की कीमत पर लगातार नजर रखती है। अगर टिकट खरीदने के बाद दाम गिरते हैं या कोई सेल आती है, तो यह सर्विस आपको ऑटोमैटिक रिफंड दिलाने में मदद करती है। इसमें आपको न तो कस्टमर केयर को फोन करना पड़ता है और न ही बार-बार दाम चेक करने की टेंशन लेनी पड़ती है।