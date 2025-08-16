दिल्ली होगी जाम से मुक्ति, 20 मिनट में पूरा होगा एक घंटे का सफर: PM मोदी करेंगे 2 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन

Dwarka Expressway: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 17 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में यातायात को सुगम बनाने के लिए दो बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-II) का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत करीब 11,000 करोड़ रुपये है, और ये राजधानी में भीड़भाड़ कम करने व कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से गुरुग्राम का सफर अब मात्र 20 मिनट में पूरा होगा।