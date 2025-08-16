जन्माष्टमी की सुरक्षा में चूक: 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, कई के खिलाफ जांच के आदेश

Policemen Suspended: देशभर में शनिवार को बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जन्माष्टमी उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही के कारण दिल्ली पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आउटर नॉर्थ जिले के इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा जायजा लेने पहुंचे पुलिस कमिश्नर को कई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पोस्ट से गायब मिले, जिसके बाद 8 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही, कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया है।