राष्ट्रीय

Dahi Handi festival: जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव के दौरान हुआ बड़ा हादसा, एक की मौत, 30 घायल

Dahi Handi festival: आपदा प्रबंधन इकाई द्वारा एकत्रित बीएमसी और सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार शनिवार दोपहर 3 बजे तक शहर भर में दही हांडी उत्सव के दौरान 30 लोग घायल हुए है।

भारत

Ashib Khan

Aug 16, 2025

दही हांडी उत्सव के दौरान एक व्यक्ति की हुई मौत (Photo-IANS)

Dahi Handi festival: जन्माष्टमी पर मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में रस्सी बांधते समय एक व्यक्ति जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसको अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जगमोहन शिवकिरण चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक बाल गोविंदा पाठक समूह का सदस्य था।

रस्सी बांधते समय बिगड़ी संतुलन

बीएमसी आपदा प्रबंधन इकाई के मुताबिक वह एक इमारत की पहली मंजिल से दही हांडी की रस्सी बांध रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह घर के अंदर गिर गया। इसके बाद मौजूद लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस साल दही हांडी उत्सव के दौरान यह पहली मौत है। 

ये भी पढ़ें

Janmashtami 2025: प्रेम मंदिर से लेकर उडुपी श्री कृष्ण मठ…देश में कहां-कहां हैं भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर
राष्ट्रीय
image

शहर में 30 लोग हुए घायल

आपदा प्रबंधन इकाई द्वारा एकत्रित बीएमसी और सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार शनिवार दोपहर 3 बजे तक शहर भर में दही हांडी उत्सव के दौरान 30 लोग घायल हुए है, इनमें से अधिकांश लोगों को मामूली चोट आई हैं।

इन अस्पतालों में भर्ती है लोग

बता दें कि कपूल अस्पताल में 18 घायल लोग पहुंचे, इनमें से 6 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है जबकि 12 लोग अभी भी भर्ती है। वहीं केईएम अस्पताल में 6 लोग पहुंचे, जिनमें से 3 को डिस्चार्ज कर दिया और तीन लोग भर्ती है। इसके अलावा नायर अस्पताल में 6 लोग पहुंचे, यहां पर 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया और एक भर्ती है। 

BMC ने मुफ्त इलाज की घोषणा

बता दें कि दही हांडी उत्सव के दौरान घायल हुए गोविंदा को लेकर बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। बीएमसी ने सभी नगर निगम अस्पतालों को आदेश दिया है कि वे घायल गोविदों का मुफ्त इलाज करें। इसके अलावा हर तीन घंटे में इमरजेंसी कंट्रोल रूम में अस्पतालों को घायलों की रिपोर्ट भेजनी होगी। 

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान समेत इन मुस्लिम देशों में मनाई जाती है जन्माष्टमी, जानिए कहां-कहां है भगवान कृष्ण के भक्त
राष्ट्रीय
Janmashtami in Muslim Country

Published on:

16 Aug 2025 07:23 pm

Hindi News / National News / Dahi Handi festival: जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव के दौरान हुआ बड़ा हादसा, एक की मौत, 30 घायल

