Dahi Handi festival: जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव के दौरान हुआ बड़ा हादसा, एक की मौत, 30 घायल

Dahi Handi festival: जन्माष्टमी पर मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में रस्सी बांधते समय एक व्यक्ति जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसको अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जगमोहन शिवकिरण चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक बाल गोविंदा पाठक समूह का सदस्य था।
बीएमसी आपदा प्रबंधन इकाई के मुताबिक वह एक इमारत की पहली मंजिल से दही हांडी की रस्सी बांध रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह घर के अंदर गिर गया। इसके बाद मौजूद लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस साल दही हांडी उत्सव के दौरान यह पहली मौत है।
आपदा प्रबंधन इकाई द्वारा एकत्रित बीएमसी और सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार शनिवार दोपहर 3 बजे तक शहर भर में दही हांडी उत्सव के दौरान 30 लोग घायल हुए है, इनमें से अधिकांश लोगों को मामूली चोट आई हैं।
बता दें कि कपूल अस्पताल में 18 घायल लोग पहुंचे, इनमें से 6 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है जबकि 12 लोग अभी भी भर्ती है। वहीं केईएम अस्पताल में 6 लोग पहुंचे, जिनमें से 3 को डिस्चार्ज कर दिया और तीन लोग भर्ती है। इसके अलावा नायर अस्पताल में 6 लोग पहुंचे, यहां पर 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया और एक भर्ती है।
बता दें कि दही हांडी उत्सव के दौरान घायल हुए गोविंदा को लेकर बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। बीएमसी ने सभी नगर निगम अस्पतालों को आदेश दिया है कि वे घायल गोविदों का मुफ्त इलाज करें। इसके अलावा हर तीन घंटे में इमरजेंसी कंट्रोल रूम में अस्पतालों को घायलों की रिपोर्ट भेजनी होगी।