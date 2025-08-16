Dahi Handi festival: जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव के दौरान हुआ बड़ा हादसा, एक की मौत, 30 घायल

Dahi Handi festival: जन्माष्टमी पर मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में रस्सी बांधते समय एक व्यक्ति जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसको अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जगमोहन शिवकिरण चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक बाल गोविंदा पाठक समूह का सदस्य था।