पाकिस्तान समेत इन मुस्लिम देशों में मनाई जाती है जन्माष्टमी, जानिए कहां-कहां है भगवान कृष्ण के भक्त

पाकिस्तान, एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद, यहां हिंदू समुदाय जन्माष्टमी को बड़े उत्साह से मनाता है। रावलपिंडी में स्थित कृष्ण मंदिर, जो 1897 में बनाया गया था, देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यहां जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को सजाया जाता है और भक्त 56 भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा, कराची, लाहौर, क्वेटा और अमरकोट जैसे शहरों में भी मंदिरों में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कराची के स्वामीनारायण मंदिर और क्वेटा के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी की रौनक देखने लायक होती है।