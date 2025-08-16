पाकिस्तान समेत इन मुस्लिम देशों में मनाई जाती है जन्माष्टमी, जानिए कहां-कहां है भगवान कृष्ण के भक्त

Krishna Temple in Muslim Country: जन्माष्टमी, भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। खास बात यह है कि कुछ मुस्लिम बहुल देशों में भी यह त्योहार भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं, उन देशों के बारे में जहां श्रीकृष्ण की पूजा और जन्माष्टमी का उत्सव बड़े पैमाने पर होता है।
पाकिस्तान, एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद, यहां हिंदू समुदाय जन्माष्टमी को बड़े उत्साह से मनाता है। रावलपिंडी में स्थित कृष्ण मंदिर, जो 1897 में बनाया गया था, देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यहां जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को सजाया जाता है और भक्त 56 भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा, कराची, लाहौर, क्वेटा और अमरकोट जैसे शहरों में भी मंदिरों में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कराची के स्वामीनारायण मंदिर और क्वेटा के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी की रौनक देखने लायक होती है।
बांग्लादेश में भी जन्माष्टमी का त्योहार विशेष रूप से ढाका और अन्य बड़े शहरों में मनाया जाता है। ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में इस अवसर पर भव्य आयोजन होते हैं, जहां श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित झांकियां और शोभायात्राएं निकाली जाती हैं। इस्कॉन मंदिर में तीन दिवसीय उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण शामिल है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय इस पर्व को पारंपरिक गीत-संगीत और भक्ति के साथ मनाता है।
मलेशिया, एक और मुस्लिम बहुल देश, में भारतीय मूल के लोग जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाते हैं। कुआलालंपुर और पेनांग के मंदिरों में भजन-कीर्तन, कृष्ण लीला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लोग पारंपरिक परिधानों में सजकर परिवार के साथ मंदिर जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। मलेशिया में यह त्योहार भारतीय संस्कृति और स्थानीय परंपराओं के मेल का प्रतीक है।
जन्माष्टमी का उत्सव केवल मुस्लिम देशों तक सीमित नहीं है। यह पर्व नेपाल, फिजी, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और पेरिस जैसे देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है।
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (ISKON) ने विश्वभर में श्रीकृष्ण भक्ति को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में इस्कॉन के मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव विशेष रूप से आयोजित होता है। दुनिया भर में लगभग 56 करोड़ वैष्णव भक्त श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं।