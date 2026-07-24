SpaceX Starship Flight 13: स्टारशिप फ्लाइट 13 का परीक्षण फिर टला, क्यों खास है यह मिशन? जानिए आम लोगों को क्या मिलेगा फायदा

यह स्टारशिप की अब तक की 13वीं परीक्षण उड़ान है और वर्ष 2026 का दूसरा मिशन है। यह स्टारशिप वर्जन 3 (V3) की दूसरी उड़ान भी होगी। इससे पहले उड़ाई गई फ्लाइट 12 काफी हद तक सफल रही थी, जिसमें स्टारशिप V3 और इसके बूस्टर, सुपर हेवी V3, ने पहली बार उड़ान भरी थी। हालांकि उस उड़ान में सुपर हेवी के 33 रैप्टर 3 इंजनों में से पांच दोबारा प्रज्वलित होने में विफल रहे थे, और दूसरे चरण ने चरण-पृथक्करण के महज 40 सेकंड बाद अपना एक इंजन खो दिया था।