नींद न आने से हैं परेशान? क्वालिटी स्लीप पाने के 5 प्राकृतिक और असरदार तरीके

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनिश्चित दिनचर्या और निरंतर बढ़ते मानसिक तनाव के कारण एक अच्छी और सुकून भरी नींद लेना कई लोगों के लिए एक चुनौती बन चुका है। अक्सर लोग नींद न आने की समस्या से जूझते हैं या रात भर करवटें बदलते रहते हैं। हालांकि, नींद की गुणवत्ता (Sleep Quality) को सुधारने के लिए महंगी दवाइयों की जगह कुछ सरल, प्राकृतिक और बेहद प्रभावी उपायों को अपनाया जा सकता है। वैज्ञानिक शोध (Scientific Research) और पारंपरिक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि सही आहार, जीवनशैली और मानसिक शांति के समन्वय से गहरी और आरामदायक नींद हासिल की जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही व्यावहारिक और प्रभावी उपायों के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं।