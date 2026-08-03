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नींद न आने से हैं परेशान? क्वालिटी स्लीप पाने के 5 प्राकृतिक और असरदार तरीके

क्या आप नींद न आने की समस्या से परेशान हैं? जानें प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय। इन उपायों में आयुर्वेदिक नुस्खे और स्लीप-फ्रेंडली डाइट शामिल हैं।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 03, 2026

AYURVEDA

सुकून की नींद! (AI)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनिश्चित दिनचर्या और निरंतर बढ़ते मानसिक तनाव के कारण एक अच्छी और सुकून भरी नींद लेना कई लोगों के लिए एक चुनौती बन चुका है। अक्सर लोग नींद न आने की समस्या से जूझते हैं या रात भर करवटें बदलते रहते हैं। हालांकि, नींद की गुणवत्ता (Sleep Quality) को सुधारने के लिए महंगी दवाइयों की जगह कुछ सरल, प्राकृतिक और बेहद प्रभावी उपायों को अपनाया जा सकता है। वैज्ञानिक शोध (Scientific Research) और पारंपरिक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि सही आहार, जीवनशैली और मानसिक शांति के समन्वय से गहरी और आरामदायक नींद हासिल की जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही व्यावहारिक और प्रभावी उपायों के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं।

अखरोट और बादाम जैसे नट्स का सेवन

आहार का हमारी नींद से सीधा संबंध होता है। हाल ही में प्रकाशित एक क्लिनिकल ट्रायल में यह पाया गया कि लगातार पांच महीने तक प्रतिदिन बादाम का सेवन करने से नींद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। इस अध्ययन के अनुसार, बादाम खाने से व्यक्तिपरक (खुद महसूस की गई) नींद की दक्षता बढ़ती है, सोने में लगने वाला समय कम होता है और रात में बार-बार आंख खुलने की समस्या घटती है।

वैज्ञानिक दृष्टि से, बादाम और अखरोट में मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो हमारे शरीर को सोने का संकेत देता है, जबकि मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है।

उपाय: रात को सोने से लगभग आधा से एक घंटा पहले एक मुट्ठी भीगे हुए बादाम या अखरोट का सेवन करें। यह न केवल शरीर में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ाएगा, बल्कि आपकी नींद को निरंतर और गहरा बनाने में भी मदद करेगा।

एक्यूप्रेशर से पाएं मानसिक आराम

पारंपरिक चीनी चिकित्सा (Traditional Chinese Medicine) में शरीर के विशेष बिंदुओं पर हल्का दबाव देकर कई स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक समीक्षाओं में भी यह पाया गया है कि एक्यूप्रेशर नींद की कमी को दूर करने में सहायक है।

विशेष रूप से कलाई के पास स्थित शेनमेन (HT7) बिंदु पर हल्का दबाव देने से 'पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स' (PSQI) के स्कोर में 13% से 19% तक सुधार देखा गया है, जिसका सीधा अर्थ है नींद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। इसके अलावा, पैरों के निचले हिस्से में स्थित SP6 जैसे बिंदुओं पर दबाव डालने से गहरी नींद (REM Sleep) का समय बढ़ता है और मन शांत होता है।

उपाय: सोने से पहले अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से या पैरों के तलवों पर 2 से 3 मिनट के लिए अंगूठे से हल्का और गोल दबाव दें। यह एक सहायक उपाय है जो तंत्रिका तंत्र को शांत कर शरीर को सोने के लिए तैयार करता है।

आयुर्वेदिक परंपरा: देसी घी और सही दिनचर्या

आयुर्वेद में 'निद्रा' को उत्तम स्वास्थ्य के तीन मुख्य स्तंभों में से एक माना गया है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, सोने का सबसे आदर्श समय रात का खाना खाने के कम से कम दो घंटे बाद होना चाहिए, ताकि पाचन प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हो सके। आयुर्वेद में रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर शुद्ध देसी घी की मालिश (पादाभ्यंग) करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह प्रयोग मस्तिष्क की नसों को ठंडक और शांति प्रदान करता है जिससे गहरी नींद आती है।

उपाय:

  • रात को सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना देसी घी पैरों के तलवों पर लगाएं और 5 मिनट मालिश करें।
  • सोने से पहले एक गिलास गुनगुना हल्दी वाला दूध पिएं।
  • हल्का ध्यान (Meditation) और योगासन भी शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने में बहुत प्रभावी हैं।

स्लीप-फ्रेंडली डाइट और संतुलित जीवनशैली

आप दिन भर में क्या खाते हैं, इसका सीधा असर रात की नींद पर पड़ता है। पोषण विशेषज्ञों और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, जो लोग अपने आहार में फल, ताजी सब्जियां, साबुत अनाज और पौधे-आधारित प्रोटीन (Plant-based Protein) को शामिल करते हैं, उनकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। एक अध्ययन में तो यहां तक देखा गया कि स्लीप-फ्रेंडली डाइट अपनाने के महज 24 घंटे के भीतर नींद की गुणवत्ता में औसतन 16% तक का सुधार दर्ज किया गया।

क्या खाएं: विटामिन, मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds), कीवी और चेरी का जूस नींद के चक्र को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।

परहेज: शाम के समय अत्यधिक चाय, कॉफी (कैफीन), शराब या ज्यादा मसालेदार और भारी भोजन करने से बचें, क्योंकि ये पाचन में बाधा डालते हैं और नींद में खलल डालते हैं।

सोने की आदतों और वातावरण में सुधार

केवल आहार ही नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतें और कमरे का माहौल भी नींद के लिए उतना ही जिम्मेदार है:

  • नियमित समय: प्रतिदिन सोने और जागने का एक ही समय तय करें। इससे आपके शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी (Circadian Rhythm) संतुलित रहती है।
  • डिजिटल डिटॉक्स: सोने से कम से कम एक घंटे पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि की स्क्रीन पूरी तरह बंद कर दें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (Blue Light) मेलाटोनिन के निर्माण को रोकती है।
  • रिलैक्सिंग रूटीन: सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग, मधुर संगीत सुनना या गहरी सांस लेने की तकनीक (Breathing Exercises) अपनाएं।
  • अनुकूल माहौल: अपने बेडरूम का तापमान हल्का ठंडा रखें, रोशनी कम या अंधेरा रखें और कमरे को शांत बनाए रखें।

डॉक्टर से परामर्श कब लें?

यदि इन सभी प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों को नियमित रूप से अपनाने के बावजूद आपकी नींद की समस्या कई हफ्तों तक लगातार बनी रहती है, रात में बार-बार नींद टूटती है, या दिन भर अत्यधिक थकान और सुस्ती महसूस होती है, तो इसे अनदेखा न करें। यह क्रोनिक इंसोमनिया (Insomnia) या स्लीप एप्निया जैसी किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत किसी योग्य चिकित्सक या स्लीप स्पेशलिस्ट से परामर्श लेना अनिवार्य है।

चिकित्सा सलाह (Medical Disclaimer): यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह किसी भी तरह से पेशेवर चिकित्सीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी गंभीर या लंबे समय से चली आ रही समस्या के लिए कृपया योग्य डॉक्टर से संपर्क करें।

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Updated on:

03 Aug 2026 04:33 pm

Published on:

03 Aug 2026 04:33 pm

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