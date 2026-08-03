काशी से बृहदेश्वर तक: जानिए भारत के मंदिरों की अनसुनी कथाएं और ऐतिहासिक रहस्य

मध्यकालीन भारत में मंदिर पूजा स्थल होने के साथ ही राजनीतिक शक्ति और आर्थिक संपदा के केंद्र भी थे। यही वजह थी कि कुछ मंदिरों को संरक्षण मिला, जबकि कुछ पर आक्रमण हुआ। सोमनाथ मंदिर जैसी जगहों को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार उसे फिर से बनाया गया, यह मंदिर “नष्ट नहीं होने वाला” कहलाया। यह बताता है कि मंदिरों की रक्षा या विनाश धार्मिक के साथ राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भी जुड़ी थी।