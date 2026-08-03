गांव की सड़क-नाली-लाइट की शिकायत कहीं सुनी नहीं जा रही? यहां है पंचायत से CM हेल्पलाइन तक का पूरा रास्ता

यदि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक प्रभावी और भरोसेमंद विकल्प है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की थी, जो पूरी तरह टोल-फ्री है और 24 घंटे, सातों दिन काम करती है यानी नागरिक रात-दिन कभी भी कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत सीधे संबंधित विभाग को भेजी जाती है और लखनऊ स्थित एक समर्पित टीम द्वारा इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। कई मामलों में अधिकारी निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट लगाने के लिए बाध्य होते हैं, जिससे कार्रवाई की संभावना काफी बढ़ जाती है। शिकायतकर्ता जनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति भी ऑनलाइन जांच सकते हैं।