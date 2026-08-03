क्यों हैं राजस्थान के मेले देश की सांस्कृतिक धरोहर? जानिए इसके पीछे की खास वजह

राजस्थान की धरती पर मेले उत्सव तो हैं ही, साथ ही सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत गाथा भी हैं। इन मेलों में लोक आस्था, पारंपरिक कला, ग्रामीण जीवन और सामाजिक जुड़ाव का अद्भुत संगम होता है। राजस्थान के मेले धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। ये लोकगीत, लोकनृत्य, हस्तशिल्प, पशुपालन और त्योहारों की परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं।