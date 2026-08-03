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क्यों हैं राजस्थान के मेले देश की सांस्कृतिक धरोहर? जानिए इसके पीछे की खास वजह

क्या आपने कभी सोचा है कि एक मेला आपकी संस्कृति का जीता-जागता दस्तावेज भी हो सकता है? जानिए राजस्थान के मेलों की रंग-बिरंगी परंपराएं, जो सामाजिक और आर्थिक धरोहर का अद्भुत संगम हैं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 03, 2026

Rajasthan Fairs

Rajasthan Fairs: राजस्थान के मेलों की खासियत। (फोटोः एआई)

राजस्थान की धरती पर मेले उत्सव तो हैं ही, साथ ही सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत गाथा भी हैं। इन मेलों में लोक आस्था, पारंपरिक कला, ग्रामीण जीवन और सामाजिक जुड़ाव का अद्भुत संगम होता है। राजस्थान के मेले धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। ये लोकगीत, लोकनृत्य, हस्तशिल्प, पशुपालन और त्योहारों की परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं।

लोक संस्कृति और सामाजिक अर्थव्यवस्था का मेल

राजस्थान के मेलों में लोक संस्कृति की गहराई झलकती है। जैसे ऊंट मेला और कपिल मुनि मेला बीकानेर जिले की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। मेलों में पशुधन का व्यापार, लोकगीतों की गूंज, लोकनृत्यों की थाप और हस्तशिल्प की रंगत, सब मिलकर एक जीवंत अनुभव प्रस्तुत करते हैं।

त्योहारों और मेलों का चक्र

राजस्थान में मेलों और त्योहारों का चक्र विक्रम संवत के अनुसार चलता है। वर्ष की शुरुआत छोटी तीज से होती है और अंत गणगौर पर होता है। कुछ महीने, जैसे मार्गशीर्ष और पौष में मेलों की संख्या कम रहती है। यह चक्र सामाजिक और धार्मिक जीवन को समयबद्ध रूप से जोड़ता है।

प्रमुख मेलों की झलक


पुष्कर ऊंट मेला (Pushkar Camel Fair): अजमेर के पास पुष्कर में कार्तिक माह (अक्टूबर–नवंबर) में आयोजित यह पांच दिवसीय मेला विश्व के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यहां ऊंट, घोड़े, गाय-बैल का व्यापार होता है। साथ ही ‘मटका फोड़’, ‘सबसे लंबी मूंछ’, ‘ब्राइडल प्रतियोगिता’ जैसे कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

चंद्रभागा मेला (Chandrabhaga Fair): झालरापाटन, झालावाड़ के पास कार्तिक में आयोजित यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। श्रद्धालु चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान करते हैं, और दीपदान, शोभायात्रा, सांस्कृतिक संध्या जैसी गतिविधियां होती हैं।

मत्स्य महोत्सव (Matsya Festival): अलवर में नवंबर में दो दिनों तक मनाया जाने वाला यह उत्सव पारंपरिक मूल्यों, शोभायात्रा, सांस्कृतिक प्रदर्शन, खेल और कला प्रदर्शनी के लिए जाना जाता है।

मीरा महोत्सव (Meera Mahotsav): नागौर के मेड़ता में मीरा बाई की भक्ति और जीवन को समर्पित यह आठ दिवसीय उत्सव सावन सुदी 6 से 13 तक मनाया जाता है। इसमें भक्ति गीत, नृत्य और ठाकुरजी की मूर्ति के साथ शोभायात्रा शामिल होती है।

कुम्भलगढ़ उत्सव (Kumbhalgarh Festival): उदयपुर के पास अरावली की गोद में स्थित कुम्भलगढ़ किले में आयोजित यह तीन दिवसीय उत्सव दिन में लोकनृत्य, पगड़ी प्रतियोगिता और रात में लाइट शो, संगीत व नृत्य का संगम प्रस्तुत करता है।

विंटर फेस्टिवल – माउंट आबू (Winter Festival): दिसंबर में माउंट आबू में आयोजित यह उत्सव सांस्कृतिक रंग, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ ठंडे मौसम में एक खास अनुभव प्रदान करता है।

मेवाड़ उत्सव (Mewar Festival): उदयपुर की झीलों, महलों और घाटों की पृष्ठभूमि में मनाया जाने वाला यह उत्सव गणगौर से जुड़ा है। इसमें महिलाएँ पारंपरिक वेशभूषा में देवी गौरी की मूर्ति को शोभायात्रा में ले जाती हैं, भक्ति गीत और लोक संगीत की धुनें गूंजती हैं।

लोक संस्कृति का मंच

इन मेलों में घूमर, कलबेलिया, भवाई जैसे लोकनृत्य, लोकगीत, कठपुतली जैसे दृश्य कला रूपों की प्रस्तुति होती है, जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखती है। मेलों में हस्तशिल्प, ब्लॉक प्रिंट, पारंपरिक वस्त्र और आभूषणों की प्रदर्शनी भी होती है, जिससे कारीगरों को बाजार मिलता है और कला संरक्षित रहती है।

परिवार और युवा पाठकों के लिए संदेश

इन मेलों में परिवार के साथ जाना एक यादगार अनुभव होता है। बच्चों को लोककला, लोकनृत्य, लोकगीत और धार्मिक परंपराओं से परिचय मिलता है। बुजुर्गों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है। युवा पीढ़ी को राजस्थान की विविधता और सांस्कृतिक गहराई समझ में आती है।

मिथक बनाम तथ्य

अक्सर मेलों को केवल धार्मिक या मनोरंजक आयोजन समझा जाता है, जबकि वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना के स्तंभ भी हैं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं, हस्तशिल्प को जीवित रखते हैं और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देते हैं।

यदि आप राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से जानना चाहते हैं, तो इन मेलों में से किसी एक का चयन करें और परिवार के साथ जाएं। इससे आप राजस्थान की विविधता का अनुभव करेंगे और स्थानीय कारीगरों और कलाकारों का समर्थन भी कर पाएंगे।

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Updated on:

03 Aug 2026 05:27 pm

Published on:

03 Aug 2026 05:27 pm

Hindi News / Patrika+ / क्यों हैं राजस्थान के मेले देश की सांस्कृतिक धरोहर? जानिए इसके पीछे की खास वजह

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