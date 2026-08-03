जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन पर पड़ रहा बुरा असर; तेजी से फैल रहीं संक्रामक बीमारियां, कैसे करें बचाव?

जलवायु परिवर्तन और संक्रामक बीमारियों के बीच संबंध स्पष्ट है और भारत जैसे देश में यह चुनौती और भी गंभीर है। लेकिन तैयारी और जागरूकता से हम इस जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। स्वच्छता, टीकाकरण, जलवायु‑सक्षम स्वास्थ्य प्रणालियां और समुदाय‑स्तरीय तैयारी, इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम इन कदमों को अपनाएं, तो आने वाले समय में टाइफाइड और अन्य जलवायु‑संवेदनशील बीमारियों से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।