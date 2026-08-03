3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

अब बंदूक ही नहीं, AI भी बनेगा हथियार, भारतीय सेना का कोर्स बताएगा भविष्य में कैसे जीती जाएगी जंग?

Indian Army Future Warfare Course: भारतीय सेना ने शुरू किया नया कोर्स, अब बंदूक, टैंक, मिसाइलों के साथ ही, भविष्य में जंग के मैदानों में दिखेगी तकनीकी ताकत, तीनों भारतीय सेनाओं के लिए AI बनेगा खास हथियार, साइबर वॉरफेयर और भविष्य की तैयारियों के लिए ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स शुरू होते ही आया सवाल भारत समेत दुनिया भर में हथियारों का रोचक सफर कैसा रहा होगा?
4 min read
Google source verification

भारत

image

Sanjana Kumar

Aug 03, 2026

Indian Army future Warfare Course

Indian Army future Warfare Course: भारतीय सेना का नया कोर्स, AI बनेगा हथियार, जंग के मैदानों में साइबर वार की तैयारी। (AI Creative)

Indian Army Future Warfare Course: भारत की सेना अब केवल बंदूक, टैंक और मिसाइलों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आने वाले वर्षों में युद्ध का मैदान बदल सकता है, जहां दुश्मन सीमा पर गोली चलाने से पहले कंप्यूटर नेटवर्क ठप कर सकता है, ड्रोन के झुंड से हमला कर सकता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए सैन्य फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इसी बदलते खतरे को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने चौथे ट्राई-सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स की शुरुआत की है। यह चार सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अगस्त से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में शुरू हो गया है।

इस पहल का उद्देश्य केवल नई तकनीक की जानकारी देना नहीं, बल्कि सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को ऐसे युद्ध के लिए तैयार करना है जिसमें AI, साइबर, ड्रोन, क्वांटम तकनीक, स्पेस और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

युद्ध का चेहरा तेजी से बदल रहा

हाल के वर्षों में रूस-यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया के युद्ध और ड्रोन आधारित हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य के युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़े जाएंगे। ड्रोन स्वॉर्म, साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सूचना युद्ध किसी भी सैन्य अभियान का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसी बदलाव के अनुरूप भारतीय सेना अपने अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। �

कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा

  • इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को कई आधुनिक सैन्य क्षेत्रों से परिचित कराया जाएगा—
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य निर्णय
  • साइबर सुरक्षा और साइबर वॉरफेयर
  • ड्रोन एवं काउंटर-ड्रोन तकनीक
  • क्वांटम टेक्नोलॉजी
  • कॉग्निटिव वॉरफेयर
  • स्पेस डोमेन
  • मल्टी-डोमेन ऑपरेशन
  • संयुक्त सैन्य रणनीति
  • इन विषयों पर रक्षा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत और थिंक टैंक के विशेषज्ञ भी व्याख्यान देंगे।

केवल हथियार नहीं, दिमाग भी होगा युद्ध का मोर्चा

आधुनिक युद्ध में दुश्मन केवल सैनिकों को नहीं, बल्कि संचार व्यवस्था, बिजली नेटवर्क, डेटा सेंटर और सूचना प्रणाली को भी निशाना बना सकता है। इसलिए अब सैनिकों को डिजिटल सुरक्षा और सूचना युद्ध की समझ देना भी उतना ही जरूरी माना जा रहा है। शोध बताते हैं कि भविष्य में साइबर और AI आधारित हमले किसी भी सैन्य अभियान की दिशा बदल सकते हैं।

तीनों सेनाओं के बीच बढ़ेगा तालमेल

इस कोर्स का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के बीच संयुक्त सोच विकसित करना भी है। भविष्य के युद्धों में तीनों सेनाएं अलग-अलग नहीं बल्कि एकीकृत रणनीति के तहत काम करेंगी। यही अवधारणा प्रस्तावित थिएटर कमांड व्यवस्था का भी आधार मानी जा रही है।

फैक्ट फाइल: फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स एक नजर में

शुरुआत: 3 अगस्त 2026
अवधि: 4 सप्ताह
स्थान: मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली
आयोजन: Headquarters Integrated Defence Staff (HQ IDS)
समन्वय: Centre for Joint Warfare Studies (CENJOWS)
प्रतिभागी: थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी

क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय सेना की यह पहल?

  • युद्ध तेजी से तकनीक आधारित हो रहे हैं।
  • AI और ड्रोन सैन्य रणनीति बदल रहे हैं।
  • साइबर हमले बिना सीमा पार किए भी बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं।
  • संयुक्त सैन्य संचालन भविष्य की आवश्यकता बन चुका है।
  • भारत तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार सैन्य नेतृत्व विकसित करना चाहता है।

भारत समेत दुनिया भर में युद्ध का सफर: तलवार से AI तक

दौर- युद्ध की सबसे बड़ी ताकत - क्या बदला?

  • प्राचीन काल - तलवार, भाला, धनुष-बाण, घुड़सवार सेना : युद्ध पूरी तरह सैनिकों की शारीरिक क्षमता और रणनीति पर निर्भर थे।15वीं–18वीं सदी : बारूद, तोप और बंदूक : गनपाउडर ने युद्ध की दिशा बदल दी। किले और तलवारें कमजोर पड़ने लगीं।
  • प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) : मशीनगन, टैंक, लड़ाकू विमान : पहली बार टैंक और सैन्य विमान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए।द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) : रडार, रॉकेट, परमाणु बम : तकनीक युद्ध का निर्णायक हथियार बनी। हिरोशिमा-नागासाकी ने परमाणु युग की शुरुआत की।
  • शीत युद्ध (1947–1991) : परमाणु मिसाइलें, उपग्रह : अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक में होड़ शुरू हुई।
  • 1990–2020 : GPS, सटीक मिसाइलें, ड्रोन : खाड़ी युद्ध से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक ड्रोन और स्मार्ट हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा।
  • 2020 के बाद : AI, साइबर वॉर, ड्रोन स्वॉर्म, क्वांटम तकनीक : अब लक्ष्य केवल दुश्मन की सेना नहीं, बल्कि उसका डेटा, संचार और डिजिटल नेटवर्क भी है।

आज की जंग क्यों अलग है?

  • दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर बैठकर साइबर हमला कर सकता है।
  • AI कुछ सेकंड में युद्धक्षेत्र का विश्लेषण कर निर्णय लेने में मदद कर सकती है।
  • ड्रोन स्वॉर्म एक साथ दर्जनों ड्रोन से हमला कर सकते हैं।
  • उपग्रह और रियल-टाइम डेटा युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं।
  • भविष्य के युद्ध जमीन, समुद्र और हवा के साथ स्पेस और साइबर स्पेस में भी लड़े जाएंगे।

एक नजर में: युद्ध की 7 बड़ी क्रांतियां

  • तलवार और भाले का युग
  • बारूद और तोपों का युग
  • टैंक और लड़ाकू विमानों का युग
  • परमाणु हथियारों का युग
  • मिसाइल और सैटेलाइट का युग
  • ड्रोन और नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर का युग
  • AI, साइबर और स्वायत्त हथियारों का युग (वर्तमान और भविष्य)

ये रोचक तथ्य भी जरूर पढ़ें

  • इतिहासकारों की मानें तो मुताबिक गनपाउडर का सैन्य उपयोग सबसे पहले चीन में हुआ, जिसने बाद में पूरी दुनिया की युद्ध प्रणाली बदल दी।
  • प्रथम विश्व युद्ध में टैंक पहली बार 1916 में युद्धभूमि में उतरे।
  • द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों ने वैश्विक सैन्य संतुलन बदल दिया।
  • 1991 के खाड़ी युद्ध को अक्सर पहला 'डिजिटल युद्ध' कहा जाता है, क्योंकि इसमें GPS, प्रिसिजन-गाइडेड हथियार और आधुनिक नेटवर्क का व्यापक उपयोग हुआ।
  • रूस-यूक्रेन युद्ध (2022 से) ने दिखाया कि कम लागत वाले ड्रोन भी महंगे टैंक और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
  • अब AI आधारित निर्णय सहायता, स्वायत्त ड्रोन और साइबर क्षमताओं को भविष्य के युद्ध की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है।

भारतीय सेना का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक नया कोर्स नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप सैन्य सोच में बड़े बदलाव का संकेत है। भविष्य का युद्ध केवल सीमा पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क, अंतरिक्ष, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मोर्चों पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बलों का यह कदम उन्हें तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रात का उजाला या प्रदूषण? इंसानों की नींद से लेकर वन्य-जलीय जीवों तक पर भारी पड़ रहा LIGHT Pollution

ये भी पढ़ें
Light Pollution Artificial Lights in India

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Aug 2026 03:42 pm

Published on:

03 Aug 2026 03:42 pm

Hindi News / Patrika+ / अब बंदूक ही नहीं, AI भी बनेगा हथियार, भारतीय सेना का कोर्स बताएगा भविष्य में कैसे जीती जाएगी जंग?

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

गांव की सड़क-नाली-लाइट की शिकायत कहीं सुनी नहीं जा रही? यहां है पंचायत से CM हेल्पलाइन तक का पूरा रास्ता

Gram Panchayat Complaints
Patrika+

तहसील दिवस में शिकायत देने से क्या फायदा होता है? कब असरदार है और कितने दिन में होती है कार्रवाई

Tehsil Divas Sampurna Samadhan Divas UP
Patrika+

लाइफस्टाइल रोगों से बचने के लिए खानपान में करें बदलाव, समझिए स्वस्थ आहार के चार मूल सिद्धांत

Balance diet
Patrika+

घर खरीदने से पहले जानें ये छिपे खर्च, बच सकते हैं आपके लाखों रुपए!

Home Buying Tips
Patrika+

Property Valuing: घर या फ्लैट का मूल्यांकन कैसे करें? जानें आसान तरीके

Property Valuing Methods
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.