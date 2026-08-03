अब बंदूक ही नहीं, AI भी बनेगा हथियार, भारतीय सेना का कोर्स बताएगा भविष्य में कैसे जीती जाएगी जंग?

Indian Army Future Warfare Course: भारत की सेना अब केवल बंदूक, टैंक और मिसाइलों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आने वाले वर्षों में युद्ध का मैदान बदल सकता है, जहां दुश्मन सीमा पर गोली चलाने से पहले कंप्यूटर नेटवर्क ठप कर सकता है, ड्रोन के झुंड से हमला कर सकता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए सैन्य फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इसी बदलते खतरे को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने चौथे ट्राई-सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स की शुरुआत की है। यह चार सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अगस्त से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में शुरू हो गया है।